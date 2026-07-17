Valentina Valiente capítulo 96: ¡La estrategia de Macarena funciona! Bárbara le cuenta toda su historia con Alejandro

Con la excusa de compartir unos tragos y conversar “como amigas”, Macarena invita a Bárbara a su departamento sin revelarle quién es realmente.

Bárbara recuerda cómo conoció a Alejandro. “Es un bombón, alto, churrísimo”, comenta con una sonrisa, mientras Macarena intenta ocultar el impacto que le provoca escuchar hablar así de su expareja. La bartender revela que al principio descubrió que Alejandro tenía novia y quiso mantenerse al margen. Sin embargo, admite que la conexión fue tan intensa y recuerda lo sucedido cuando volvieron a encontrarse. “Nos subimos al taxi y nos comimos a besos todo el camino. Ese hombre era delicioso”, confiesa. Desesperada por saber hasta dónde llegó esa historia, Macarena pregunta si ocurrió algo más. La respuesta de Bárbara la deja aún más inquieta: “Cuando te cuente… te vas a morir”.

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