Valentina Valiente capítulo 96: ¡Macarena tiende una trampa a Bárbara para destruir el romance de Alejandro y Valentina!

Macarena da un paso más en su intento por separar a Alejandro y Valentina. Tras enterarse de que Bárbara habría tenido un acercamiento con Alejandro en el pasado, decide buscarla en el bar donde trabaja para ganarse su confianza.

Con una actitud amable y fingiendo atravesar un mal momento sentimental, Macarena logra conectar rápidamente con la bartender. Entre bromas y consejos sobre el amor, la convence de continuar la conversación fuera del trabajo. “¿Qué te parece si vamos a mi depa y nos tomamos un vinito?”, le propone, mientras Bárbara acepta sin imaginar las verdaderas intenciones detrás de la invitación.

Sin embargo, apenas Bárbara se aleja para seguir atendiendo a sus clientes, Macarena llama a Ximena para avisarle que todo marcha como esperaba y le pide que les dé privacidad cuando lleguen al departamento. “El plan está saliendo perfecto”, le dice con satisfacción. Ximena no duda en apoyarla y le responde con una sola misión: “Sácale toda la información”.

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