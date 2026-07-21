Valentina Valiente capítulo 98: Alejandro busca a Bárbara para enfrentarla y ella lo echa del bar

Alejandro, después de su ruptura con Valentina, decidió buscar a Bárbara hasta el Karma Bar para pedirle explicaciones.

Sin rodeos, Alejandro le preguntó si había hablado con alguien sobre lo que pasó entre ambos. Sin embargo, la reacción de Bárbara fue inmediata. Molesta por la acusación, le respondió: “¿Es en serio que me estás preguntando esto? Es el colmo, Alejandro. Tú eres el que le está contando a todo Lima que estuvimos juntos”.

Alejandro, sorprendido, aseguró que jamás había contado nada. Fue entonces cuando Bárbara reveló lo que realmente ocurrió: “Ayer vino tu mamá a preguntarme si habíamos estado juntos”, confesó, dejando al joven sin palabras.

Aunque Alejandro intentó disculparse y explicó que desconocía la visita de Susana, Bárbara le reclamó que su madre hubiera ido hasta su lugar de trabajo para hacerle preguntas sobre su vida privada. Además, dejó en claro que no quería seguir involucrada en ese conflicto y terminó echándolo del lugar: “No quiero hablar contigo. Quiero que te vayas”.

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