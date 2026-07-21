Valentina Valiente capítulo 98: Alejandro busca un culpable y termina enfrentando la verdad que no quería escuchar

Alejandro pierde el control y encara a Susana luego de enterarse de que fue ella quien le reveló a Valentina su encuentro con Bárbara. Convencido de que su madre arruinó su futuro, llega decidido a exigirle explicaciones y a reclamarle por haberse entrometido en su vida.

“¿Por qué le contaste a Valentina lo de Bárbara?”, le pregunta furioso, exigiéndole saber quién le dio la información. Para proteger su estrategia, Susana le miente y asegura que un conocido lo vio con Bárbara y terminó contándoselo.

Alejandro intenta justificarse y sostiene que ama a Valentina, pero Susana no le permite seguir victimizándose. Con total firmeza, le recuerda que el problema fue que él decidió serle infiel a la mujer con la que planeaba casarse. “Si de verdad la amaras, no te habrías metido con otra mujer”, le dice, quitándole cualquier posibilidad de culpar a los demás por el fracaso de su relación.

Desbordado por la rabia, Alejandro sentencia a su madre: “Esto no te lo voy a perdonar nunca. Me estás destrozando la vida”.

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