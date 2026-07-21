Valentina Valiente capítulo 98: Edmundo descubre la verdad y hace todo lo posible para sacar a Bryan de prisión

Luego de descubrir la denuncia presentada en su nombre contra Bryan, Edmundo decidió actuar para reparar el daño causado por Frida, quien lo envió a prisión preventiva sin que él estuviera realmente de acuerdo.

Durante una reunión con su abogada, Marianela, ambos coincidieron en que la medida resulta desproporcionada. “Qué raro que el juez haya dictado prisión preventiva, teniendo arraigo domiciliario y laboral”, señaló, mientras Edmundo reconocía que conocía casos mucho más graves en los que los acusados afrontaban el proceso en libertad.

Para revertir la situación, Marianela le explicó que debía modificar la denuncia como presunto agraviado y dejar en claro que no desea perjudicar a Bryan. “Yo no quiero perjudicar más a ese muchacho”, respondió Edmundo sin dudar. Además, dejó clara su postura: “Lo más importante es hacer lo justo”.

Sin embargo, el momento más tenso llegó cuando la abogada le preguntó a Frida con qué abogado había presentado la denuncia. Ella respondió que recurrió a Rodrigo Aspíllaga, una respuesta que provocó una llamativa reacción en Marianela, quien aseguró conocerlo muy bien.

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