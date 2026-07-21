Valentina Valiente capítulo 98: Gabriel le revela a Alejandro haber visto a Macarena en el Karma bar

Alejandro regresa del Karma Bar frustrado luego de que Bárbara lo echara del lugar tras el encuentro que tuvo con Susana, quien fue a pedirle explicaciones sobre la noche que ambos compartieron.

Sin entender cómo su madre se enteró de un asunto tan privado, Alejandro siguió cuestionándose quién pudo haberle contado todo. En ese momento, Gabriel lanza una sospecha que lo toma por sorpresa: Macarena.

Aunque Alejandro descarta la idea y asegura que su amigo siempre culpa a su expareja de todo, Gabriel le revela un dato que cambia por completo la conversación. “El otro día la vi en el Karma Bar… estaba con Ximena”, le recuerda, insinuando que Macarena pudo haberse enterado de lo sucedido antes que nadie.

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