Valentina Valiente capítulo 99: ¡Bryan le confiesa a Jenny que ella es el gran soporte de su vida!

En medio del difícil proceso judicial que enfrenta, Bryan recibe la visita de Jenny en el centro de reclusión donde cumple prisión preventiva. Aunque él quiere saber cómo avanza su situación legal, la conversación pronto toma un rumbo mucho más emotivo.

Bryan le confiesa que lo único que le da fuerzas para soportar esos duros días es la ilusión de volver a estar a su lado cuando todo termine. Incluso, le dice que lo primero que hará al recuperar su libertad será abrazarla y besarla.

Conmovido, también reconoce que ha sido egoísta con ella y le agradece por no abandonarlo en el momento más complicado de su vida. Finalmente, le reafirma que ella es lo más importante para él y le dice cuánto la ama.

Sin embargo, mientras Bryan habla con ilusión sobre el futuro de ambos, Jenny permanece distante y confundida, sin revelar el conflicto emocional que atraviesa tras el inesperado beso que compartió con Gabriel.

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