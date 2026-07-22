Valentina Valiente capítulo 99: ¡Don Edmundo le reafirma a Valentina que siempre contará con él!

La emotiva conversación entre Valentina y Don Edmundo continúa dejando claro que, aunque ya saben que no son abuelo y nieta, el cariño que construyeron permanece intacto.

Lejos de alejarla de su vida, Don Edmundo le asegura que quiere seguir viéndola y le abre nuevamente las puertas de su casa. Además, le pide que lo mantenga informado sobre los avances del proyecto para llevar agua a San Jerónimo, reafirmando que continuará respaldando una iniciativa que considera fundamental para toda la comunidad.

La conversación también toma un rumbo aún más conmovedor cuando Don Edmundo le cuenta que Alejandro le habló sobre la posibilidad de que uno de los cuerpos no identificados tras el atentado corresponda a Rosa, la madre de Valentina. Sin dudarlo, le promete ayudarla en todas las gestiones necesarias para descubrir la verdad sobre su pasado.

Conmovida por el gesto, Valentina le agradece profundamente el apoyo y reconoce que encontrar respuestas sobre su madre significaría mucho para ella. Antes de despedirse, ambos se desean lo mejor y protagonizan un emotivo abrazo que demuestra que el afecto entre ellos sigue siendo tan fuerte como siempre.

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