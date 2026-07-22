Valentina Valiente capítulo 99: ¡Jenny admite que siente algo por Gabriel y también por Bryan!

Jenny vive uno de los momentos más difíciles de su vida sentimental al sincerarse con Gabriel sobre lo que realmente está sintiendo.

Todo comienza cuando Gabriel le propone decirle toda la verdad a Bryan sobre el beso que compartieron. Sin embargo, Jenny rechaza por completo la idea y considera que hacerlo en medio de la complicada situación judicial que atraviesa Bryan sería un golpe demasiado duro.

La conversación da un giro inesperado cuando Gabriel le pregunta si aquel beso realmente fue un error. Aunque al principio Jenny intenta evitar responder, finalmente deja al descubierto la confusión que vive.

Con mucha sinceridad, la joven admite que ya no sabe qué siente y termina confesando que cree tener sentimientos tanto por Bryan como por Gabriel, dejando claro que su corazón está completamente dividido.

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