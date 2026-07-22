Valentina Valiente capítulo 99: ¡Rodrigo sorprende a Frida con un romántico regalo y le declara su amor!

Rodrigo y Frida siguen acercándose y dejan en evidencia que su vínculo atraviesa un momento muy especial.

Durante un encuentro a solas, Rodrigo no duda en abrir su corazón y confesarle a Frida lo feliz que se siente a su lado. Incluso le asegura que no sabe qué hizo para tener la suerte de compartir su vida con ella y admite que ella lo vuelve completamente loco.

Lejos de incomodarse, Frida responde que disfruta escuchar esas palabras y termina confirmándole que sus sentimientos son correspondidos, desatando un momento de gran complicidad entre ambos.

Como muestra de su cariño, Rodrigo sorprende a Frida con un elegante prendedor que eligió especialmente para ella. Emocionada por el gesto, ella agradece el regalo mientras ambos disfrutan de una escena cargada de romanticismo y dejan claro que prefieren vivir el presente sin pensar en las consecuencias.

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