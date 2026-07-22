Valentina Valiente capítulo 99: ¡Valentina y Don Edmundo se reencuentran tras la verdad y ella le hace una desgarradora pregunta!

Uno de los momentos más emotivos de Valentina Valiente llega con el esperado reencuentro entre Valentina y Don Edmundo, luego de descubrir que la joven no era su nieta biológica.

Durante la conversación, Don Edmundo le asegura que ambos fueron víctimas del engaño provocado por la falsificación de la prueba de ADN y le deja claro que jamás creyó que ella hubiera participado en esa mentira. Sus palabras alivian a Valentina, quien temía haber perdido para siempre la confianza del hombre que llegó a considerar como su abuelo.

Aunque ambos reconocen que la realidad cambió y que no los une un vínculo de sangre, también coinciden en que el cariño que construyeron fue completamente sincero y que nada podrá borrar todo lo que compartieron.

Además, Don Edmundo le pide que conserve todos los bienes que compró para ella y su familia. Pese a que Valentina intenta devolverlos por considerar que ya no le corresponden, él insiste en que los acepte como un gesto de cariño y pensando en el bienestar de los suyos.

Sin embargo, el momento más doloroso llega cuando Valentina, conmovida por la conversación, le pregunta a Don Edmundo si ese será el final de su relación y si ya no volverán a verse.

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