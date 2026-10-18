“Adrián Barilari” tras ganar Yo Soy: “Me da muchísima fe en la humanidad que estén apoyando a un jovencito como yo”
Mr. Nick, imitador de “Adrián Barilari”, dio sus primeras declaraciones tras consagrarse como campeón de esta temporada de “Yo Soy” 2026. Primero, habló sobre el enorme cariño del público: “Me da muchísima fe en la humanidad que estén apoyando a un jovencito como yo”.
También reflexionó sobre su paso por la competencia: “Me llevo una gran enseñanza que nunca debo rendirme y siempre debo seguir adelante como artista y como ejemplo (…) Quiero que para todos los concursantes que estén pasando lo mismo que yo (…) sigan adelante sin miedo”.
Por último, dejó un mensaje para su familia: “A mi familia, yo le debo muchísimas cosas, le voy a dar de todo, porque siempre estuvieron para mí, para felicitarme, para darme ánimos (…) y sé que ahora mismo están exaltados, muy felices todos en sus casas”.
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