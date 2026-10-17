Yo Soy Final 2026: ¡“Ricky Martin” fue llamado “el símbolo de Yo Soy” tras su última actuación!

Favio Enríquez, imitador de “Ricky Martin”, cantó “A medio vivir” en la última ronda de la Gran Final de “Yo Soy”. De regreso con las baladas y con una presentación más sentida, Favio se lució en su presentación más importante de la temporada y logró que el jurado, sobre todo Jely, viviera la canción junto al participante.

Al terminar, Carlos Alcántara destacó su constante progreso en la competencia, compartió su admiración como artista y felicitó su romanticismo en el escenario.

Jely Reátegui se refirió nuevamente a su gusto por “Ricky Martin”: “Yo estoy tan feliz, porque nunca en mi vida, había asistido a tantos conciertos de Ricky Martin como en esta última semana”. Terminó felicitando su imitación extraordinaria, con la que aseguró que Favio es dos personas a la vez: él y Ricky Martin.

Ricardo Morán reconoció a Favio como la prueba viviente de que el esfuerzo conduce al éxito y aplaudió su arduo proceso de transformación hacia el personaje. Tanta fue su emoción que le dijo: “Definitivamente, tú eres el símbolo de Yo Soy”, explicando que eso es lo que busca el programa: impactar en la vida de los participantes.

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