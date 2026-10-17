Yo Soy Final 2026: ¡”Adrián Barilari” es el campeón de la temporada!
Llegó el momento más esperado. El conductor Franco Cabrera dio a conocer que el imitador de “Adrián Barilari” fue el ganador de esta nueva temporada de “Yo Soy” 2026, con el 34.92% de los votos.
En otra parte, el imitador de “Isabel Pantoja” ocupó el segundo puesto con el 32.89% de los votos, y el imitador de “Ricky Martin” quedó en el tercer lugar con el 32.19%.
De esta forma, terminó una temporada más de Yo Soy con los mejores imitadores del país y con espectáculos memorables. Pero aquí no acaba el programa: este lunes 19 de octubre inicia una nueva temporada, con nuevos castings y nuevos imitadores que buscan dejar su huella en su paso por el programa.
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¿Dónde ver todos los capítulos de “Yo Soy”?
¡Latino! Todos los capítulos de “Yo Soy” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Yo Soy Perú. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.
¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Yo Soy”?
¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Yo Soy” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Yo Soy Perú
EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 9:20 p.m!