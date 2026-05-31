Gustavo Cerati tras quedar en tercer lugar en Yo Soy Grandes Batallas 2026: “Siempre di todo en el escenario”

El imitador de Gustavo Cerati, Fer Sosa, cerró su participación en Yo Soy: Grandes Batallas 2026 ocupando el tercer lugar de la competencia. Tras la final, conversó con Latina Digital y compartió las emociones que le dejó esta intensa temporada.

“Ahora tranquilidad, ya voy a poder descansar la voz”, confesó el cantante, quien aseguró que las batallas representaron un gran reto físico y vocal. Sin embargo, remarcó que siempre entregó todo en el escenario.

Sobre el mayor aprendizaje de esta experiencia, destacó el sacrificio y el cariño del público. “El mayor premio es el público, el apoyo, el cariño de todos quienes están atrás de nosotros”, señaló.

Además, reveló cuál fue la presentación que más lo marcó: Ciudad de la Furia junto a Sandro. “Es la presentación que me voy a llevar en el corazón”, comentó emocionado.

Tras cerrar esta etapa, Fer Sosa adelantó que se vienen nuevos proyectos internacionales. Argentina será el próximo destino, aunque también planea presentaciones en España e Italia.

Finalmente, dejó un emotivo mensaje para sus seguidores: “Gracias por no dejarme solo… gracias totales”.

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