Raphael tras convertirse en campeón de Yo Soy Grandes Batallas 2026: “Voy a seguir mejorando mi imitación”

Tras convertirse en el ganador de Yo Soy: Grandes Batallas 2026, el imitador de Raphael conversó con Latina Digital sobre lo que significó levantar el trofeo luego de semanas de competencia.

El campeón aseguró sentirse satisfecho con su desempeño en el programa. “Me siento contento conmigo mismo, la verdad es que lo di todo en esta competencia”, comentó, destacando el gran reto que representó el formato.

Además, confesó que el camino no fue sencillo. “Han sido días muy difíciles, no le voy a mentir, muchos sacrificios”, señaló, aunque aseguró que todo el esfuerzo dio frutos gracias al respaldo del público.

Sobre la conexión que logró con la audiencia, el imitador considera que la interpretación fue clave. “Siento que las canciones y mi interpretación en el escenario llegaron un poco más a mi público”, explicó.

Pese al triunfo, Raphael aseguró que seguirá perfeccionando su personaje. “Voy a seguir mejorando mi imitación, no es perfecta para nada”, afirmó. Incluso, no descartó participar en futuras competencias internacionales: “Tal vez pueda ir a otra competencia en otro país”.

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