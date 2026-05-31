Pedro Infante tras quedar segundo en Yo Soy Grandes Batallas 2026: “El ganar para mí es el público”
Pedro Infante se convirtió en el segundo lugar de Yo Soy: Grandes Batallas 2026 tras una intensa final frente a Raphael. Luego del programa, el imitador conversó con Latina Digital y expresó su gratitud por el apoyo del público.
Sobre el enfrentamiento con Raphael, dejó en claro que no lo considera una revancha. “Para mí no es revancha porque él fue un ganador también. Un puesto no te hace más ni menos”, comentó.
Además, el participante celebró el triunfo de su compañero. “Está pasando un momento espectacular y se lo merece más que merecido. Tiene todo mi apoyo”, señaló.
Respecto a quedarse cerca del primer lugar, Pedro Infante aseguró sentirse ganador gracias al cariño del público. “El ganar para mí es el público. El público me trajo hasta donde estoy”, afirmó emocionado.
El artista también recordó con cariño esta etapa en el programa. “Lo más inolvidable es compartir con los compañeros, hemos hecho una familia muy linda”, indicó.
Finalmente, envió un mensaje a quienes persiguen sus sueños: “Nada es imposible, desde un huequito también podemos llegar a ser grandes”.
¡No te olvides de unirte a nuestro canal oficial!
¡No te pierdas de contenido y noticias EXCLUSIVAS! Interactúa con los talentos, obtén datos inéditos y noticias de última hora.
👉 https://whatsapp.com/channel/0029Va4WPy1FMqraDNgjzM3Q
¿Dónde ver todos los capítulos de “Yo Soy”?
¡Latino! Todos los capítulos de “Yo Soy” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Yo Soy Perú. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.
¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Yo Soy”?
¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Yo Soy” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Yo Soy Perú
EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 9:00