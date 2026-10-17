GRAN FINAL de Yo Soy 2026 EN VIVO: Finalistas, a qué hora inicia y cómo votar por Latina

Llegó el día de la Gran Final. Hoy sábado 17 de octubre, a partir de las 9:00 p.m. por la señal de Latina Televisión, los mejores cinco imitadores del país disputarán la corona como el nuevo campeón de “Yo Soy” de esta temporada.

Los cinco finalistas se pusieron a prueba en una de las semifinales con mayor nivel de la competencia y lograron clasificar a la noche más importante del programa.

Los imitadores finalistas son:

Adrián Barilari

Ricky Martin

Los Panchos

Matt Bellamy

Isabel Pantoja

Al igual que en la semana final del programa, el público tiene el poder de decidir quién se convertirá en el gran campeón de la temporada 2026, a través de las votaciones en el app de Latina. Estos son los pasos sencillos para votar en la final de Yo Soy:

Primero, descarga la app de Latina desde Play Store o App Store. Una vez instalada, regístrate con tus datos o inicia sesión si ya tienes una cuenta.

Cuando estés dentro, ubica la pestaña “PARTICIPA” para votar durante el programa EN VIVO.

Pulsa el botón “PARTICIPAR”, busca al imitador al que quieres apoyar y confirma tu voto.

Conociendo todos los detalles, puedes disfrutar de la gran final de Yo Soy y apoyar a tu imitador favorito desde la app de Latina.

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¿Dónde ver todos los capítulos de “Yo Soy”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Yo Soy” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Yo Soy Perú. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Yo Soy”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Yo Soy” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Yo Soy Perú

EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 9:20 p.m!