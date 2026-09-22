La historia de Isabel Pantoja de Yo soy: Su triunfo en “Yo Soy Kids”, su vida en Chiclayo y más | ENTREVISTA

Detrás de uno de los talentos más recordados por el jurado de Yo Soy, hay una historia de superación que empezó en Chiclayo, cuando una niña decidió dejarlo todo por sus sueños. Esta es la historia de Paulina Villalobos, quien a los 12 años viajó a Lima para participar en Yo Soy Kids, alejándose de su familia y su tierra natal.

El sacrificio no fue fácil: antes de competir, Paulina atravesaba dificultades en Chiclayo, pero aun así decidió intentarlo, pidiendo como deseo de cumpleaños ganar la competencia. Su pasión por la música venía desde los 3 años, y a los 9 ya interpretaba temas de Isabel Pantoja, inspirada en el gusto de su madre y en la puesta en escena de la cantante española.

Ese talento la coronó campeona de su temporada, un triunfo que, de la mano del apoyo constante de su madre, transformó su vida personal y profesional. Por eso, hoy se muestra agradecida con el programa y con Latina.

El reto llegó después, como solista: consolidar su propia carrera y ganar popularidad con su música propia no fue sencillo. Incluso, tras años alejada del personaje, temió volver al programa y pensó en cambiar su imitación por Christina Aguilera. Sin embargo, reconoció que su parecido físico y vocal seguía siendo mayor con Isabel Pantoja, por lo que decidió retomarlo.

Hoy, Paulina sueña con ganar la competencia de Yo Soy y que su público conozca su música como solista, dando un nuevo paso en la carrera que empezó a construir desde niña.

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