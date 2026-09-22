Yo Soy Conciertos 2026: ¡Estos son los 3 sentenciados de la nueva noche de conciertos!

Tras la participación de los ocho imitadores, el jurado compartió su veredicto sobre los tres sentenciados de esta noche de conciertos en “Yo Soy”.

Los participantes que se salvaron de la sentencia fueron los imitadores de:

Isabel Pantoja

Camila Cabello

Héctor Lavoe

John Lennon

Matt Bellamy

En cambio, los que terminaron en sentencia fueron los imitadores de:

Ricardo Arjona

Ricky Martin

Sean Paul

Estos tres últimos participantes tendrán que competir en la noche de sentencia por salvarse de la eliminación de la competencia.

¿Quién logrará mantenerse en carrera tras la noche de sentencia? No te pierdas una nueva edición de Yo Soy para descubrirlo.

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