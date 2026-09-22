Yo Soy Conciertos 2026: Imitador de “Ricardo Arjona” buscó conmover con “Señora De Las Cuatro Décadas”

Emanuel interpretó a “Ricardo Arjona” con la canción “Señora De Las Cuatro Décadas”. El participante buscó conmover y convencer al jurado con su presentación, utilizando la mirada y su caracterización para lograr conectar con el público, tal como acostumbra hacer el cantante guatemalteco. Luego de ello, el jurado compartió sus observaciones.

Carlos Alcántara destacó su trabajo de caracterización y la mirada con la que logra asociar e identificar a Ricardo Arjona. Asimismo, le recomendó equilibrar la importancia que le da al “acting” con un mayor cuidado en la entonación, para mantener siempre la afinación y el timbre.

Anahí de Cárdenas consideró que tuvo una buena conexión con el público, aunque le sugirió mantener la concentración para no perder el personaje también en la voz.

No te pierdas una nueva edición de Yo Soy para descubrirlo.

¡No te olvides de unirte a nuestro canal oficial!

¡No te pierdas de contenido y noticias EXCLUSIVAS! Interactúa con los talentos, obtén datos inéditos y noticias de última hora.

👉 https://whatsapp.com/channel/0029Va4WPy1FMqraDNgjzM3Q

¿Dónde ver todos los capítulos de “Yo Soy”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Yo Soy” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Yo Soy Perú. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Yo Soy”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Yo Soy” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Yo Soy Perú EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 9:20 p.m!