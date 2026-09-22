Yo Soy Conciertos 2026: Imitador de “John Lennon” revivió una época dorada con “Imagine”

Jara encarnó a uno de los ídolos de toda una generación, “John Lennon”, y cantó uno de sus hits más emblemáticos, “Imagine”. Con un nivel espectacular de imitación, transportó al pasado y logró conmover a todo el público, llegando a causar las lágrimas de la conductora del programa, Alicia Mercado. El jurado señaló los siguientes puntos sobre su gran presentación.

Carlos Alcántara solo atinó a decir que había disfrutado bastante el show, recordando esa época de la música, y lo felicitó por mantenerse metido en el personaje todo el tiempo, además de resaltar su bonito timbre de voz.

Ricardo Morán, por su parte, sí observó la primera transición al “falsete”, donde pareció que inicialmente no tuvo mucha confianza en su instrumento vocal, aunque consideró que está muy afinado y debe arriesgarse por completo para llegar a esas notas altas.

Además, le consultó sobre un fragmento de la canción en el que Jara parecía haber hecho un cambio de letra. El participante respondió con seguridad que dicho cambio formó parte del propio concierto de John Lennon llamado “One to One”, de 1972, lo que llevó al público y al jurado a aplaudir su respuesta bien fundamentada.

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