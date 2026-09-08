Yo Soy Castings 2026: Fue al concierto de AC/DC en Chile y ahora vuelve por su revancha como Brian Johnson

El participante Johnny Carranza llegó al casting de Yo Soy para imitar a Brian Johnson, vocalista de AC/DC. El jurado lo reconoció de la anterior temporada, Johnny contó que luego del casting anterior tuvo presentaciones con el tributo oficial de la banda, lo que incluso le permitió asistir al concierto de AC/DC en Chile en abril, al que fue junto a sus hijos. Johnny señaló que buscaba traer esa misma energía del concierto a su imitación. Carlos Alcántara le deseó lo mejor antes de darle pie a comenzar.

Johnny interpretó “You Shook Me All Night Long“, pero a mitad de la presentación Ricardo Morán le pidió que parara. El jurado le comentó que le preocupaba que el raspado de su voz sonara plano, cuando Brian Johnson maneja matices particulares en su forma de cantar. Además, le indicó que su inglés no se entendía bien en algunos momentos, algo que no debería pasar si ya forma parte del tributo oficial, por lo que decidió darle un “no”.

Sorprendentemente, Carlos Alcántara dijo “sí”, dejando la decisión final en manos de Jely Reátegui, quien, por las mismas dudas con la pronunciación, también se decantó por el “no”. Con sólo un jurado a su favor, la conductora Alicia Mercado invitó a Johnny a retirarse del set, recomendándole poner en práctica los consejos del jurado.

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