Yo Soy Castings 2026: ¡Imitador de Scott Weiland vuelve por tercera vez para intentar pasar a conciertos!

Un imitador ayacuchano volvió a “Yo Soy” por tercera vez para intentar convencer al jurado con su interpretación del vocalista de Stone Temple Pilots.

Francisco Meléndez llegó nuevamente al casting de Yo Soy, retomando la imitación con la que se presentó la primera vez que participó en el programa. El artista, oriundo de Ayacucho, volvió a caracterizar a Scott Weiland, vocalista de la banda Stone Temple Pilots, en su tercer intento por conquistar al jurado.

Francisco interpretó “Plush” y no solo destacó en el canto, sino también en la puesta en escena, replicando los movimientos icónicos de Scott Weiland sobre el escenario. Esa entrega convenció a Ricardo Morán, quien paró la presentación para darle su sí. Le siguieron Armando Machuca y Carlos Alcántara, quienes también aprobaron su imitación.

Con los tres síes en mano, Francisco por fin logró que la tercera fuera la vencida, saliendo del set con los brazos en alto tras conseguir su cupo en el elenco de “Yo Soy”.

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