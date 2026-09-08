Yo Soy Castings 2026: Ricardo Morán quedó sorprendido con imitador de Canserbero

Un imitador volvió a “Yo Soy” tras los consejos que recibió el año pasado y esta vez logró emocionar al jurado con su versión del mítico rapero venezolano. Alexander llegó al casting de Yo Soy para imitar a Canserbero, tras haberse presentado el año pasado con un tributo al artista.

Antes de cantar, Ricardo Morán le comentó que para él es difícil aceptar imitaciones de Canserbero, ya que suele ser el punto débil de la mayoría de sus imitadores. Alexander respondió que puso en práctica todos los consejos que recibió en su última audición.

Con “Es Épico“, tema más popular del artista, Alexander logró conectar con el jurado. Luego de minutos, Ana Kohler paró el casting para decirle que se le pusieron los pelos de punta y que le creyó cada palabra, cerrando con su “sí”. Ricardo, sorprendido, también aprobó, mientras Carlos Alcántara destacó su gran progreso desde el último casting y sumó el tercer “sí”.

Ya con los tres jurados a su favor, Ricardo le dejó una tarea: estudiar cada gesto, movimiento y silencio de Canserbero en sus presentaciones para lograr mayor naturalidad y verosimilitud. Alexander aceptó el reto y avanzó a la siguiente etapa de “Yo Soy”.

¿Logrará Alexander perfeccionar su imitación? ¡No te pierdas las nuevas presentaciones de Yo Soy, de lunes a viernes por Latina!

¡No te olvides de unirte a nuestro canal oficial!

¡No te pierdas de contenido y noticias EXCLUSIVAS! Interactúa con los talentos, obtén datos inéditos y noticias de última hora.

👉 **https://whatsapp.com/channel/0029Va4WPy1FMqraDNgjzM3Q**

¿Dónde ver todos los capítulos de “Yo Soy”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Yo Soy” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Yo Soy Perú. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Yo Soy”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Yo Soy” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Yo Soy PerúEN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 9:00 p.m!