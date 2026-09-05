Yo Soy Castings 2026: Imitador de Bad Bunny armó la fiesta en el estudio con ‘VOY A LLeVARTE PA PR’

El imitador del ‘Conejo Malo’ dejó una presentación inédita desde que entró al set. Un momento inolvidable se vivió en los castings de Yo Soy cuando el imitador de Bad Bunny saltó al escenario para demostrar de qué está hecho. Luciendo un reconocible conjunto del artista, el participante interpretó uno de los temas más populares del reguetonero “VOY A LLeVARTE PA PR“, desatando la locura en el set. La conductora Alicia Mercado no dudó en bailar durante la presentación del concursante.

Mientras el imitador lo daba todo en el escenario, Ricardo Morán interrumpió para corregir la dirección a la que cantaba, porque miraba completamente al equipo de producción e ignoraba al jurado. El imitador responde que ellos gozan más de su participación y Ricardo Morán inicia el show levantándose de su asiento y retirándose del jurado por unos momentos, dejando a todos desconcertados.

Tras el divertido exabrupto, la evaluación continuó con las opiniones del jurado. Jely Reátegui quedó gratamente impresionada por la actitud y el despliegue escénico, resaltando cómo contagió al público y la soltura que demostró frente a las cámaras. Por su parte, Carlos Alcántara también destacó su vibra en el escenario, señalando que tuvo una energía increíble que mantuvo a todos atentos a su audición.

Al momento de la votación decisiva, las decisiones se dividieron entre los jurados. Jely Reátegui votó con un firme sí, fascinada por la actitud del participante. En tanto, Carlos Alcántara le dio un no, considerando que aún faltaba ajustar ciertos aspectos de la imitación. Todo quedó en manos de Ricardo Morán, quien finalmente decidió darle un sí, logrando así que el imitador pase a la siguiente ronda de la competencia.

¿Logrará el imitador de Bad Bunny afinar todos los detalles vocales para impresionar aún más en las siguientes etapas? ¿Qué sorpresas nos traerá este imitador en las próximas galas? No te pierdas ningún episodio de Yo Soy para seguir de cerca esta increíble competencia de talento.

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