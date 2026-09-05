Yo Soy Castings 2026: ¡Imitadora de Maricarmen Marín provocó discrepancias en el jurado!

Yovana Soto apostó por imitar a una artista muy conocida por el jurado, pero no logró convencer del todo. La imitadora de Maricarmen Marín llegó al escenario de Yo Soy para demostrar su talento al ritmo de la cumbia con una alegre interpretación. Sin embargo, tras su actuación, los jurados comenzaron con las exigentes evaluaciones sobre su desempeño vocal y corporal.

El primero en tomar la palabra fue Ricardo Morán, quien le dio un “No” señalando que, aunque su timbre tiene cierto parecido con el de la cantante y logra algunos matices, su vibrato resulta inestable y se muestra muy tímida al bailar, pareciendo una versión “en borrador”.

Por su parte, Cachín Alcántara discrepó y le dio un “Sí”, considerando que las correcciones se pueden trabajar y que la participante cuenta con una estructura física y detalles para mejorar en la competencia.

La decisión final recayó en Jely Regátegui, quien tras un extenso análisis actoral y de la corporalidad del personaje, le otorgó un voto de confianza con un “Sí” exigiendo un trabajo mucho más detallado, logrando así que la concursante avance a la siguiente ronda.

¿Crees que la participante logrará controlar su vibrato y desenvolverse con más soltura en el escenario? ¿Podrá cumplir con las exigencias actorales que le pidió el jurado? ¡No te pierdas los próximos episodios de Yo Soy para descubrirlo!

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