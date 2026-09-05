Yo Soy Castings 2026: Imitadora de Emilia Mernes vuelve por su revancha ¿Logrará pasar a la siguiente ronda?

Kiara Condoré lo dio todo en su caracterización, pero la decisión de los jueces fue contundente tras evaluar su desempeño vocal y de baile. La imitadora de Emilia Mernes se presentó en el escenario de Yo Soy interpretando el tema “Perdonarte ¿Para Qué?”, luciendo un traje violeta al estilo distintivo de la artista argentina, combinando el canto con pasos de baile. Sin embargo, tras una pausa musical, el jurado tomó la palabra para dar sus comentarios.

El primero en evaluar fue Ricardo Morán, quien destacó que la participante ha mejorado mucho en presencia de escenario y baile, aunque señaló que aún le falta técnica vocal, cerrando su participación con un “No”.

Luego, de manera cómica, Armando Machuca le aconsejó matricularse en clases de canto y preparación vocal, sumando otro voto en contra con un “No”. Finalmente, la concursante agradeció la oportunidad y se despidió del programa.

¿Crees que la participante logrará mejorar su técnica vocal para una próxima oportunidad? ¿Qué te pareció su desempeño en el baile sobre el escenario? ¡No te pierdas ningún detalle y sigue disfrutando de Yo Soy!

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