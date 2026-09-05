Yo Soy Castings 2026: ¡Usó un traje guardado por 10 años y emociona al jurado como Amanda Portales!

Una imitación llena de sentimiento y folclore llegó a las audiciones. ¡Qué tal casting vivimos! La participante Emilia llegó al escenario de Yo Soy para rendirle tributo a la gran Amanda Portales, “La novia del Perú”. Antes de cantar, compartió un momento muy emocionante con el jurado al contar que tuvo que pausar su sueño en la música para dedicarse a ser mamá y cuidar de sus hijos. Sin embargo, reveló que hace diez años mandó a confeccionar el vestuario que vestía en ese instante, inspirado justamente en la folclorista. Carlos Alcántara destacó ese detalle como “una premonición, una señal de que vienen cosas muy bonitas para ti”.

Para su presentación, la imitadora interpretó uno de los temas más emotivos y recordados de la artista, “Vaso de Cristal”, demostrando su talento y pasión por la música andina. Tras escucharla, el jurado no lo dudó: Ricardo Morán, Armando Machuca y Carlos Alcántara le dieron un rotundo “Sí”, logrando así tres votos a favor para asegurar su clasificación a la siguiente ronda.

¿Tendremos una Amanda Portales en instancias finales? ¿Logrará consolidarse como una de las favoritas del público? ¡No te pierdas ningún detalle y sigue disfrutando de Yo Soy!

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