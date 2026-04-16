Yo Soy GRANDES BATALLAS: ¡Los Hermanos Zañartu llegan con fuerza para defender la música criolla!

Los Hermanos Zañartu marcaron su esperado regreso. Recordados por su paso como finalistas en la temporada 2018 de Yo Soy, el grupo dejó claro que su historia en el programa aún no termina.

El grupo destacó su conexión con la música criolla, resaltando incluso su vínculo con Luis Abanto Morales como parte de su legado artístico. “Lo criollo no se aprende, se lleva en la sangre”, afirmaron con firmeza.

Además, recordaron su paso como consagrados durante 10 galas, reforzando su experiencia en el escenario. Aunque no revelaron a qué participante retarán, su mensaje fue claro: vienen decididos a recuperar un lugar y hacer respetar la música peruana.

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