Yo Soy GRANDES BATALLAS: ¡Marcello Motta se queda con la batalla y deja atrás a Billie Joe Armstrong!

La batalla entre el imitador de Billie Joe Armstrong y el consagrado Marcello Motta evidenció dos niveles distintos sobre el escenario. Billie Joe Armstrong arrancó con actitud, buen manejo del espacio y conexión con el público; sin embargo, el jurado señaló que su interpretación perdió fuerza en frases largas y careció de la agresividad característica del vocalista de Green Day.

Además, se mencionó la falta de precisión en el timbre y cierta caída de energía hacia el final. Pese a ello, destacaron su progreso y compromiso.

Por su parte, Marcello Motta volvió a demostrar por qué es uno de los consagrados. Su evolución constante y seguridad en escena terminaron inclinando la balanza a su favor. Con decisión unánime, Motta se quedó con la batalla.

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