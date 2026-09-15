¡Vota por tu favorito! Doce imitadores buscan un lugar en la nueva ronda hacia los conciertos de “Yo Soy”

Las votaciones ya están abiertas y todo queda en manos del público para definir quiénes continúan en competencia.

Habiendo terminado los castings y versus de Yo Soy, ahora se conocen los participantes que pueden avanzar solo con el voto del público. La lista está conformada por los nombres de los 12 artistas a los que imitan los participantes. De ese grupo, los 8 más votados pasarán a una nueva ronda en la que competirán por un lugar en la siguiente etapa de la competencia: los conciertos.

Los no elegidos que pasan a votación son los imitadores de Matt Bellamy, Julio Jaramillo, Billy Joel, Eduardo Franco, James Blunt, Héctor “El Father”, Damiano David, Gian Marco, Dread Mar I, Roy Orbison, Bob Dylan y Canserbero.

Ahora ustedes tienen la decisión final sobre quienes no pasaron de forma directa. Se puede votar por el favorito, conociendo la lista completa de imitadores disponibles para votar desde la app de Latina.

¿Quiénes lograrán quedarse con uno de los ocho cupos? ¿Cuál de estos imitadores merece llegar a los conciertos? No te pierdas una nueva edición de Yo Soy para descubrirlo.

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¿Dónde ver todos los capítulos de “Yo Soy”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Yo Soy” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Yo Soy Perú. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Yo Soy”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Yo Soy” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Yo Soy Perú EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 9:00 p.m!