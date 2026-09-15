Fiscalía mostró en audiencia video enviado a familiares de empresario secuestrado en Trujillo

El Ministerio Público presentó ante el Poder Judicial un revelador video hallado en el celular de Gabriel Mendocilla Gómez, lugarteniente de Jhonsson Cruz Torres (alias ‘Jhonsson Pulpo’), capturado recientemente en Bolivia. En el archivo audiovisual, grabado durante el cautiverio del empresario Jenss Lara Tantaquilla en una vivienda alquilada en la urbanización San Isidro, en Trujillo, se observa a la víctima enmarrocada y con los ojos vendados emitiendo un mensaje dirigido a su familia para exigir la suma de dos millones de dólares a cambio de no ser mutilado.

“Hola, hermano. Jhonsson está cumpliendo con su parte de no toparme, pero él quiere que cumplamos por nuestra parte, con dos millones y que, si no cumplimos, él va a empezar a toparme con dos dedos a la vez, y que no juguemos chueco”, dijo el empresario minero al ser grabado por los secuestradores.

Durante la audiencia de prisión preventiva, la Fiscalía exhibió además evidencias fotográficas tomadas en el lugar de encierro, donde se aprecian insumos médicos como bisturí, alcohol, esparadrapo y balones de oxígeno. Estos elementos sustentan la amenaza de los captores de amputarle los dedos al empresario en caso de no concretar el pago por su liberación dentro de los plazos establecidos, modalidad delictiva previamente empleada por esta organización criminal en la región La Libertad.

El material probatorio expuesto por la Fiscalía permite reconstruir la logística de la banda criminal, la cual utilizó drones y vehículos con placas adulteradas para realizar el seguimiento del empresario desde su salida de una discoteca en la avenida Virgen de Fátima. Las imágenes captadas por la tecnología de videovigilancia de los delincuentes muestran el trayecto de la víctima en su camioneta antes de ser interceptada en la avenida Húsares de Junín por sujetos armados.

Pese a los contundentes elementos presentados sobre el nivel de violencia y la estructura organizativa de ‘Los Pulpos’, las investigaciones continúan para lograr la identificación plena de la totalidad de los autores materiales del crimen. Entre los implicados que permanecen no habidos figura el propietario original de la camioneta empleada durante la emboscada, mientras el Poder Judicial evalúa los requerimientos de prisión preventiva solicitados por el Ministerio Público.

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