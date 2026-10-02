Yo Soy 2026: “Alex Lora” tuvo un incidente en vivo, pero el show siguió con “Todo Sea Por El Roncanrol”
José Ramos interpretó a “Alex Lora” con el tema “Todo Sea Por El Roncanrol”. José rockeó como nunca con todo el público de “Yo Soy” y se dejó llevar por la euforia de su interpretación, tanto así que tuvo un incidente con el lanzaconfeti que llevó para compartir con la gente al bajar del escenario.
El artefacto no funcionó, pero eso no impidió que el participante continuara con su increíble actuación y los diferentes matices de raspado que el jurado supo reconocer.
Carlos Alcántara observó que sí hubo una ligera baja en su nivel tras el incidente, pero que, en cuanto llegaron los gritos icónicos de Alex Lora, el participante retomó esa excelente calidad de imitación.
Jely Reátegui tuvo una divertida conversación con acento mexicano junto a José, en la que el imitador le explicó entre risas: “Perdón a toda la raza. Lo que pasa es que lo hemos traído desde México y algo ha pasado en el avión”.
Jely minimizó el problema, señalando que ese tipo de artefactos suele fallar justo cuando uno más los necesita. Con respecto a su actuación, solo le quedó felicitarlo.
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