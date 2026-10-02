Yo Soy 2026: “John Lennon” interpretó “Woman” sin la madurez que exigía el tema, según el jurado

Jara volvió a imitar al gran “John Lennon” con uno de sus últimos temas como solista, “Woman”. Con muchas expectativas, Jara buscó seguir en la competencia con una canción muy querida por el público; no obstante, tuvo una particularidad que el jurado notó y señaló.

Ricardo Morán lo explicó así: “Esta canción es de 1980, poco antes de que Lennon nos abandonara”, lo que implicaba una interpretación más madura y una energía acorde a la edad que el artista tenía al grabarla originalmente.

Ese detalle también fue observado por Jely Reátegui, quien le pidió mayor peso en la voz para transmitir esa madurez y esa sensación de experiencia en su timbre.

Nuevamente, con la crítica de Ricardo Morán, consideró que su actuación se asemejó más al John Lennon de “The Beatles” que al artista como solista, por lo que debe saber adecuarse a ese compromiso actoral y evitar cantarla desde una energía más juvenil.

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