Yo Soy 2026: “Camila Cabello” dejó al jurado con la boca abierta en el reto del espejo con “My Oh My”

Valera se enfrentó al reto del espejo, imitando a “Camila Cabello” con la canción “My Oh My”. Con tremenda actitud en el escenario, mostró su perfeccionismo al reflejar cada detalle minucioso de la presentación original, de tal forma que parecía una copia exacta del video proyectado. Esto dejó al jurado con la boca abierta, y solo tuvo palabras de halago para una de sus mejores actuaciones en la competencia.

Jely Reátegui compartió su total sorpresa, ya que por momentos estuvo engañada y no lograba diferenciar a la imitadora de la artista. Con tanta euforia y emoción por la participación, citó a “Chechito” con su famoso “Po, po, po”, por lo increíble que lo hizo.

Hasta Ricardo Morán se animó a decir el “Po, po, po”, al considerar que lo que acababa de ver fue su mejor presentación como “Camila Cabello”. Destacó su gran cambio de rockstar a popstar, que reflejó la obsesiva atención al detalle de la imitación.

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