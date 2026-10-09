Yo Soy 2026: “Christina Aguilera” se atrevió a armonizar y dejó al jurado asombrado

Sasha se presentó al desafío del espejo como “Christina Aguilera” con la canción “Beautiful”. Con una exigente interpretación, la participante demostró una enorme pericia al cantar a la par de la artista original, e incluso se animó a soltar una difícil armonía al final de la canción, lo que sorprendió al jurado de la competencia.

Carlos Alcántara, asombrado por lo que apreció, dijo con acento de inglés: “Christina Aguilera, me tienes embrujado”.

Incluso Jely Reátegui tuvo el comentario más osado de la devolución: “Te atreviste a hacer una pequeña armonía al final con Christina Aguilera. Esta es una &#@!?»*. Lo digo en el buen sentido, porque hiciste una pequeña armonía que sonó precioso”.

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