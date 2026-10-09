Yo Soy 2026: “Héctor Lavoe” mejoró sus inflexiones y se acercó más al personaje en el reto del espejo

Tomás Matteo declaró junto a Alicia Mercado el apoyo que le brindó Sebastián Landa, ganador de “Yo Soy: Grandes Batallas” 2022 como “José Feliciano”, y su fantástica disposición para trabajar y pulir su imitación. Con toda esa preparación, asumió el reto del espejo, interpretando a “Héctor Lavoe” con el tema “Periódico De Ayer”. Tras el término de su actuación, el jurado compartió sus apuntes.

Jely Reátegui comentó: “Has mejorado muchísimo en las inflexiones a la hora de cantar de Héctor Lavoe y eso está muy bien, porque te acerca mucho más al personaje”. Sin embargo, señaló que podría trabajar en ser menos indicativo y mecánico, dándole mayor intención a las acciones que imita para que se note auténtico y natural.

Ricardo Morán destacó su fraseo, el sabor y el soneo idénticos a los del artista original. Solo sugirió cuidar el timbre de Héctor, que es un poco más delgado que el del imitador. Por lo demás, consideró que fue una participación correcta.

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