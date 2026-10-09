Yo Soy 2026: ¡Mr. Nick se emocionó hasta las lágrimas con un video sorpresa de Adrián Barilari!

Mr. Nick enfrentó el reto del espejo interpretando a “Adrián Barilari” con el tema “Mujer Amante”. El participante mostró una actuación más contenida, e igual de espectacular, con un progreso notable en la puesta en escena, aspecto que en sus inicios le costaba desarrollar. Además, este desafío engrandeció su gran parecido en el timbre, que siempre luce de costumbre.

El jurado quedó totalmente maravillado con su presentación y reconoció que esta prueba reforzó su imitación. Ricardo Morán dijo: “Esta referencia que han elegido (…) te han dado a ti un montón de lugares donde tenías que agarrar el polo, tirarlo (…) Te ha hecho que se rompa (…) este muro y estés conversando con la gente”.

Tras los elogios, el conductor Franco Cabrera dio pie a una increíble sorpresa para Mr. Nick: un video del artista original, Adrián Barilari, con unas palabras de aliento para él. Tanta fue su emoción que derramó unas lágrimas al ver a su ídolo y escuchar las hermosas palabras que tocaron su corazón.

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