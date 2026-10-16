Yo Soy 2026: “Christina Aguilera” sorprendió a Ricardo Morán: “¿Hay algo que no puedas hacer?”

Sasha, imitadora de “Christina Aguilera”, interpretó “Candyman” en la segunda ronda de la semifinal de “Yo Soy”, con el objetivo de conseguir el último cupo a la gran final.

Jely Reátegui rompió su personaje como jurado y dio un consejo: “Ustedes confíen en ustedes, hagan lo que tienen que hacer con disciplina (…) Si se dejan llevar por la fama y por el momento, esto no va a prosperar (…) Todos ustedes son increíbles, los tengo en mi corazón, los quiero y los admiro”. Además, se dirigió directamente a Sasha, felicitándola por su excelente actuación y pidiéndole que se lo reconozca pase lo que pase.

Ricardo Morán también aprovechó para felicitar a los nuevos finalistas de esta temporada y se preguntó: “¿Hay algo que no puedas hacer? Realmente estoy sorprendido”, reconociendo lo multifacética que es Sasha en sus múltiples interpretaciones a lo largo del programa.

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