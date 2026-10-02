Yo Soy 2026: El jurado notó inseguridad y falta de control corporal en la actuación de “Christina Aguilera”
Sasha interpretó a “Christina Aguilera” con el tema “Genie In A Bottle”. A pesar de tener una buena racha en la competencia gracias a sus buenas presentaciones, esta actuación le exigió una ardua coreografía y un nivel de canto desafiante.
Carlos Alcántara y Jely Reátegui comentaron sobre la dificultad de cantar y bailar al mismo tiempo, señalando que se notó cierta falta de control en la respiración y en el propio cuerpo durante la presentación. Jely también resaltó que el cuerpo de baile mostró movimientos con mayor precisión y dirección, lo que generó un contraste que hizo ver su desempeño con un nivel algo menor en comparación.
Finalmente, tanto Ricardo Morán como Jely le recomendaron trabajar su condición física de cara a sus próximas presentaciones.
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