Yo Soy 2026: “Ha sido como pedirle a Siri que nos cante la canción”, dijo Ricardo Morán sobre “Manuel Medrano”

Carlo André interpretó a “Manuel Medrano” con el tema “Superior”. El participante buscó convencer al jurado con su actuación en esta nueva noche de conciertos de “Yo Soy”. Sin embargo, el jurado no quedó del todo conforme, y señaló principalmente la timidez y la poca calidez en su interpretación.

Jely Reátegui comentó que faltaron varios detalles por trabajar: matizar más la interpretación, encontrar un timbre más preciso, ya que lo sintió muy nasal, y llenar más el escenario, pues consideró que la energía necesaria para el tema se mantuvo contenida y pequeña.

Ricardo Morán, por su parte, tuvo las declaraciones más contundentes de la noche. Entre ellas, señaló: “Ha sido como pedirle a Siri que nos cante la canción”, y agregó: “No es tu género, estás luchando contra la canción en vez de dejarte llevar por ella”.

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¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Yo Soy”?

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