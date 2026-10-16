Yo Soy 2026: “Isabel Pantoja” se dejó llevar por la emoción y conmovió en “Era mi vida él”

Paulina Villalobos imitó a “Isabel Pantoja” con la canción “Era mi vida él”. Tras una sentida interpretación, Paulina buscó conmover con su actuación y demostrar que tiene el talento suficiente para llegar a la gran final de la competencia.

Jely Reátegui abogó por ella y dijo: “Has hecho algo que hemos estado pidiendo que es que te dejes llevar un poco y que la emoción aparezca”. Así, la felicitó por su entrega actoral en el escenario.

Ricardo Morán no se quedó atrás con los reconocimientos: “Esta presentación es tan solo una muestra de todo lo que haces. Te felicito, eres increíble”.

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