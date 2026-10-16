Yo Soy 2026: “Matt Bellamy” dejó al jurado rendido con la mejor presentación de la semana final

Sebastián Mayorca, imitador de “Matt Bellamy”, cantó “Feeling good”. Con todos los gritos de aliento de los “Mattcitos”, Sebastián ofreció un espectáculo a la altura de la semifinal de la competencia. Se presentó junto a su piano e incluso cantó con un megáfono, otorgando uno de los matices característicos de la canción. Además, le pegó increíblemente a cada nota alta en la parte final, lo que hizo que el jurado se rindiera ante él.

Sin mucho que decir, Carlos Alcántara comentó: “Que cierren y apaguen la luz (…) Se me cae la baba por ti, hermano”, quedando maravillado con su actuación.

Jely Reátegui también declaró: “Yo pensé que la presentación del espejo con la otra que te celebré, que dije que eran mis favoritas. Creo que esta es mi favorita (…) Creo que eres mi cantante favorito”. Por momentos, hasta se trabó por la emoción que le generó su interpretación.

Ricardo Morán no fue la excepción con los grandes halagos: “Esta es la mejor presentación del día y probablemente de la semana”, expresando su asombro por el increíble nivel que demostró esa noche.

¡No te olvides de unirte a nuestro canal oficial!

¡No te pierdas de contenido y noticias EXCLUSIVAS! Interactúa con los talentos, obtén datos inéditos y noticias de última hora.

👉 https://whatsapp.com/channel/0029Va4WPy1FMqraDNgjzM3Q

¿Dónde ver todos los capítulos de “Yo Soy”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Yo Soy” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Yo Soy Perú. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Yo Soy”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Yo Soy” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Yo Soy Perú

EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 9:20 p.m!