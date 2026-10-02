Yo Soy 2026: Jely criticó su actuación y una risa poco orgánica en “Vicente Fernández”

Gian Marco Díaz volvió a imitar a “Vicente Fernández” y cantó el tema “Por Tu Maldito Amor”. Con entrega al personaje y un timbre similar al del artista, el participante dio todo para permanecer en la competencia. Carlos Alcántara disfrutó de la presentación; sin embargo, Jely Reátegui y Ricardo Morán notaron ciertos puntos por mejorar en su imitación.

Carlos Alcántara se quedó con el momento en que el imitador logró que sus ojos brillaran, dejando entrever que sentía lo que estaba cantando, por lo que lo felicitó.

Por otro lado, Jely Reátegui, quien dio las observaciones más contundentes, señaló que debe seguir reforzando la postura de seguridad en el escenario, además de trabajar en que la risa se produzca de forma más orgánica y no mecánica, como se percibió en esta ocasión. Para ella, este detalle debe corregirse, ya que considera que es uno de los sellos característicos de “Vicente Fernández”.

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