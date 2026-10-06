Yo Soy 2026: ¡”Matt Bellamy” venció por unanimidad a “Vicente Fernández” en la segunda batalla de la noche!

Sebastián Mayorca, imitador de “Matt Bellamy”, sorprendentemente retó a Gian Marco Díaz, imitador de “Vicente Fernández”. En la segunda batalla de esta noche de competencia, “Matt” no dudó en su objetivo y demostró esa misma seguridad en el escenario con su increíble actuación.

“Matt Bellamy” cantó “Madness” y regaló un performance a la altura de la competición. Desde su acercamiento a la cámara hasta llegar a la nota más alta, el participante dio todo para salvarse y evitar pasar a la noche de eliminación.

En el turno de su contrincante, “Vicente Fernández” interpretó “Mujeres Divinas”. Acercándose al público y besando la mano de una persona, el imitador buscó interactuar más con su entorno y convencer al jurado con su presentación.

Finalmente, “Matt Bellamy” tuvo una estrategia acertada y, junto a su gran desempeño, logró que el jurado lo declarara ganador de la batalla de forma unánime. Así, “Vicente Fernández” pasó a la noche de eliminación.

¿Cómo le irá a “Vicente Fernández” en la noche de eliminación? No te pierdas una nueva edición de Yo Soy para descubrirlo.

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