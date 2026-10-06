Papa León XIV: Congreso lo condecorará con la Medalla de Honor en el grado de Gran Cruz

El Consejo de la Medalla de Honor del Congreso de la República, bajo la conducción del titular del Parlamento, Miguel Ángel Torres Morales, aprobó por unanimidad conceder la Medalla de Honor en el grado de Gran Cruz a Su Santidad el papa León XIV. El otorgamiento de este importante reconocimiento parlamentario fue oficializado durante la sesión de instalación de dicho grupo de trabajo, fijando el galardón en el marco de la próxima visita oficial del pontífice al territorio peruano.

Esta distinción institucional, considerada el máximo homenaje que confiere el Poder Legislativo, se entregará formalmente en el transcurso de la gira pastoral que el santo padre desarrollará en el país del 11 al 16 de noviembre de 2026. La agenda papal comprenderá actividades oficiales y encuentros multitudinarios distribuidos en diversas regiones de la nación, marcando un acontecimiento de relevancia diplomática y religiosa.

La decisión plenaria del Consejo se sustentó en la valoración de la trayectoria pontificia de León XIV, destacando de manera particular su prédica orientada al diálogo, la pacificación universal y la concordia entre los pueblos. Asimismo, los legisladores ponderaron los estrechos vínculos afectivos y la constante atención que el Vicario de Cristo ha manifestado hacia la población peruana a lo largo de su mandato pastoral.

Al respecto, el presidente del Poder Legislativo, Miguel Ángel Torres Morales, remarcó que el gesto simboliza la gratitud y el respeto del Parlamento hacia la máxima autoridad de la Iglesia Católica, ratificando a su vez la sólida relación histórica y espiritual entre la Santa Sede y el Estado peruano. Torres enfatizó que el arribo apostólico constituye una oportunidad para fortalecer el compromiso social con los sectores más vulnerables e inspirar un espacio de reflexión colectiva en la coyuntura nacional.

La sesión donde se ratificó el homenaje contó con la asistencia de altos directivos parlamentarios, entre ellos el presidente de la Cámara de Diputados, Oscar Reto Otero; el primer vicepresidente del Senado, Alejandro Muñante; la primera vicepresidenta de la Cámara de Diputados, Analí Márquez; y el titular de la Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores de la Cámara Alta, Carlos Mesía.

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