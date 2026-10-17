Yo Soy Final 2026: ¡“Ricky Martin” dio cuatro hits en una sola presentación y bailó con Jely!

Favio Enríquez, imitador de “Ricky Martin”, interpretó el mix “Performs Latin Icon Medley” en la Gran Final de “Yo Soy”. Con “Livin’ la vida loca”, “Vente pa’ acá”, “María” y “La copa de la vida”, hizo que, “hit” tras “hit”, el espectáculo se intensificara en la competencia. Tanto así que se acercó a la mesa del jurado, y “Ricky” bailó frente a frente con Jely Reátegui, rodeado del elenco.

Tras esta intrépida participación, Jely Reátegui comentó: “Latina debería ponerse las pilas y en el intermedio del vóley, así como en Super Bowl, debería tener este número. Es increíble”, sugiriendo que siga presentándose por ser un show muy entretenido y disfrutable.

Ricardo Morán también señaló el desafío de cantar el mix: “En vez de una canción, nos ha dado cuatro canciones. La gente tendría que poder votar cuatro veces, porque esta presentación merece votar cuatro veces”. Además, se sorprendió del fuerte liderazgo de Favio y de cómo destaca frente al elenco de baile.

¡No te olvides de unirte a nuestro canal oficial!

¡No te pierdas de contenido y noticias EXCLUSIVAS! Interactúa con los talentos, obtén datos inéditos y noticias de última hora.

👉 https://whatsapp.com/channel/0029Va4WPy1FMqraDNgjzM3Q

¿Dónde ver todos los capítulos de “Yo Soy”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Yo Soy” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Yo Soy Perú. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Yo Soy”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Yo Soy” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Yo Soy Perú

EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 9:20 p.m!