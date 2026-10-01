Yo Soy 2026: ¡”Ricky Martin” encendió el escenario con “La Mordidita”, pero Ricardo le pide más sensualidad!

Favio Enríquez tuvo otra presentación como “Ricky Martin”, esta vez con uno de sus hits más famosos, “La Mordidita”. Junto a un elenco de baile, el participante mostró un gran timbre que, como siempre, se asemeja al del artista original, además de su coreografía y puesta en escena en el set de la competencia. Todo este ambiente, lleno de energía, hizo que el público disfrutara, y el jurado compartió sus opiniones al respecto.

Carlos Alcántara se animó a decir: “El primer gol del día”, destacando que el participante puso en práctica todo lo que se le había pedido en presentaciones anteriores, y también felicitó al cuerpo de baile que lo acompañó.

Por su parte, Jely Reátegui y Ricardo Morán señalaron algunos puntos por mejorar. Jely le sugirió mostrar mayor complicidad con los bailarines y profundizar en la conexión con el público, interactuando más y dándole mayor flexibilidad a sus movimientos de hombros y caderas. Morán, por su parte, le pidió que transmitiera que lo que hace en el escenario nace de él mismo y no que lo siente como una obligación, para evitar que se perciba mecanizado. Pese a ello, ambos coincidieron en que fue una buena presentación.

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