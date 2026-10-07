Yo Soy 2026: “Ricky Martin” superó un percance con el micrófono en plena presentación
Favio Enríquez encarnó a “Ricky Martin” con la canción “Pégate”. Con toda la actitud del mundo, inició su presentación hasta que ocurrió un percance: un camarógrafo del programa hizo caer por accidente el micrófono y, cuando Favio lo recogió, este no se escuchaba.
Aquello puso a prueba su profesionalismo, y el participante supo desenvolverse sin problema alguno, un hecho que el jurado felicitó enormemente.
Carlos Alcántara dijo: “Se te movió un poquito el piso, pero seguiste y mira como terminaste, arriba, recuperado y con una gran presentación”.
Jely Reátegui reconoció su gran esfuerzo por mantener el control y el temple cuando se le presentaron los problemas, algo que, para ella, es digno de un gran artista.
Ricardo Morán comentó: “También me ha gustado que pase esto, porque nos ha permitido ver otra faceta tuya”. Así lo felicitó por su gran capacidad de resolver en el escenario y mantener una gran sonrisa frente al público.
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